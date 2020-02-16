انت الان تتابع كلوب يتعاطف مع غوارديولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كلوب يتعاطف مع غوارديولا

علق الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على استبعاد مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عامين.

وقال قائد كتيبة "الريدز" إنه متعاطف مع غوارديولا ولاعبيه بعدما فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عقوبة حرمان ناديه من المنافسات الأوروبية لموسمين بسبب ارتكاب مخالفات مزعومة لقواعد اللعب النظيف المالي.

وبعد أن ابتعد تقريبا "السيتيزنز" عن إمكانية الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز"البريميرليغ"، في ظل تصدر ليفربول بفارق 25 نقطة عقب الفوز خارج أرضه 1-0 على نوريتش سيتي السبت، قال كلوب أن فوجىء بالعقوبة التي أعلنها اليويفا ضد مان سيتي الجمعة الماضي.

Advertisements

وصرح كلوب لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية: "كانت صدمة، شيء لا يصدق، الشيء الوحيد الذي يمكنني الحديث فيه هو كرة القدم، ما فعله (مانشستر سيتي) في كرة القدم كان استثنائيا أما الباقي فأنا غير كفء للحديث عنه، لا أعرفه".

وتابع: "أشعر بالتعاطف مع بيب واللاعبين لكن هكذا تسير الأمور، يمكنهم الاستئناف، سنرى ما سيحدث، لكن تبقى كرة القدم التي قدموها استثنائية وستظل هكذا دائما".

وأعلن "يويفا" حرمان النادي "الأزرق السماوي" من المشاركة في البطولات الأوروبية كدوري الأبطال والدوري الأوروبي للموسمين المقبلين بالإضافة إلى تغريمه 30 مليون يورو بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف في السجلات بين عامي 2012 و2016.