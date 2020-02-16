شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يُعلن إقامة مواجهة الترجي على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، التوصل لاتفاق رسمي مع وزير الداخلية ووزارة الرياضة، بشأن خوض مباراة الفريق الأول أمام الترجي التونسي، في دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة.
يلتقي الزمالك نظيره الترجي التونسي، 29 فبراير الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.
ووصل الزمالك لاتفاق رسمي مع وزارتي الرياضة والداخلية، على خوض مباراة الفريق أمام الترجي التونسي على استاد القاهرة، بحضور 30 ألف مُشجع.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يُعلن إقامة مواجهة الترجي على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.