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مرتضى منصور يُعلن إقامة مواجهة الترجي على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، التوصل لاتفاق رسمي مع وزير الداخلية ووزارة ، بشأن خوض مباراة الفريق الأول أمام الترجي التونسي، في دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة.

يلتقي الزمالك نظيره الترجي التونسي، 29 فبراير الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ووصل الزمالك لاتفاق رسمي مع وزارتي الرياضة والداخلية، على خوض مباراة الفريق أمام الترجي التونسي على استاد القاهرة، بحضور 30 ألف مُشجع.

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