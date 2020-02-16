شكرا لقرائتكم خبر عن «زيزو» قبل مباراة السوبر: محظوظون بأن هناك بطولة أخرى سنسعد بها جماهير الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أحمد سيد «زيزو» لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على أهمية مواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات.

وقال زيزو، في تصريحات تليفزيونية بفضائية «أبوظبي الرياضية»: «تركيزنا على المباراة، ولدينا استعدادات قوية لمواجهة الأهلي».

وأضاف: «محظوظون جدًا أن هناك بطولة أخرى سنسعد من خلالها جماهير الزمالك قريبًا جدًا، وإن شاء الله يكون لقاء جيد لنا».

وأردف: «مثل هذه المباريات تحتاج للعمل الذهني أكثر من الفني والبدني، لأن الفريقين إمكانياتهما قريبة من بعض، وعليهما نفس الضغوطات الجماهيرية، وهذه المباريات تتنهي بتفاصيل صغيرة جدًا، ويجب أن نكون طوال المباراة في تركيزنا».

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وتابع: «أجتهد سواء كانت مباراة قمة أو مباريات أخرى، لا أبخل بأي شىء على جمهور الزمالك، أسعى بكل جهدي أن أكون سببًا من أسباب الفوز ببطولة السوبر».

وواصل: «مباراة الأهلي هامة لباتريس كارتيرون المدير الفني، مثل أهميتها لدى جمهور الزمالك واللاعبين، المدرب يتعامل معنا نفسيًا بشكل جيد جدًا والكل يحبه، وأي لاعب متواجد في الملعب هدفه أن يجتهد أولًا من أجل نادي الزمالك، وثانيًا أن يكون شكل المدرب جيدًا».

وأردف: «كارتيرون خلق غيرة صحية بين اللاعبين ولا يوجد لاعب يضمن مركزه، الكل يريد أن يشارك في جميع المباريات ويخرج 100% من إمكانياته، والـ 22 لاعبًا جاهزون».

وأتم: «شاهدت نسختين من كأس السوبر في الإمارات، تنظيم هائل والجماهير (كان شكلها يفرح)، وإن شاء الله البطولة تكون للزمالك».

واختتم: «أتمنى أن تكون هناك روح رياضية، هذه مباراة كرة قدم، قبل لعبي بين صفوف الزمالك كنت ضمن الجماهير، وأعلم ماذا تعني مباراة الأهلي والزمالك، الكل يشاهدها وأعلم تفكير الجمهور، أتعهد بألا يبخل أحد منّا بأي مجهود».