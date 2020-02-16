شكرا لقرائتكم خبر عن «تيجانا» يشيد بالمالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشاد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك بالمالي أليو ديانج لاعب وسط فريق الأهلي، وذلك قبل مواجهة السوبر المصري والمقرر لها يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات لفضائية أبوظبي: «أليو ديانج صفقة مكسب للأهلي».

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وتابع: «ديانج لاعب قوي جدًا، وسيكون أقوى عندما يكتسب الخبرة لأنه صغير السن».

وانضم ديانج إلى صفوف الأهلي مطلع الموسم الجاري، وأصبح ركيزة أساسية ضمن كتيبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر.

واختتم: «لا يوجد لاعب مصري ضمه الأهلي مؤخرًا وتمناه الزمالك، حتى محمد مجدي أفشة».