شكرا لقرائتكم خبر عن عودة «هازارد» لتشكيل ريال مدريد في مواجهة سلتا فيجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه الذي شهد عودة الدولي البلجيكي إيدين هازارد، في مواجهة سلتا فيجو، في المباراة التي تجمع الفريقين في العاشرة مساء اليوم الأحد، بملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

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الدفاع: كارفخال، فاران، راموس، مارسيلو.

الوسط: كروس، كاسيميرو، فالفيردي.

الهجوم: جاريث بيل، بنزيمه، هازارد.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أريولا، ميليتاو، مودريتش، يوفيتش، إيسكو، ميندي، فينيسيوس.