صرف 100 ألف جنيه للاعبي الزمالك بعد الفوز بالسوبر الإفريقي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن قيمة المكافآت للاعبي الزمالك من قبل مجلس إدارة النادي بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.



وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" المذاع على قناة النهار، إن مجلس إدارة الزمالك صرف 100 ألف جنيه لكل لاعب في الفريق بعد التتويج بالبطولة الإفريقية على حساب الترجي.

وتابع أن مجلس إدارة نادي الزمالك وعد اللاعبين بصرف مزيد من المكافآت حال الفوز على النادي الأهلي في لقاء السوبر المحلي المقرر له يوم الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.