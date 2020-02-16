- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صرف 100 ألف جنيه للاعبي الزمالك بعد الفوز بالسوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن قيمة المكافآت للاعبي الزمالك من قبل مجلس إدارة النادي بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.
وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" المذاع على قناة النهار، إن مجلس إدارة الزمالك صرف 100 ألف جنيه لكل لاعب في الفريق بعد التتويج بالبطولة الإفريقية على حساب الترجي.
وتابع أن مجلس إدارة نادي الزمالك وعد اللاعبين بصرف مزيد من المكافآت حال الفوز على النادي الأهلي في لقاء السوبر المحلي المقرر له يوم الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.
كانت هذه تفاصيل خبر صرف 100 ألف جنيه للاعبي الزمالك بعد الفوز بالسوبر الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.