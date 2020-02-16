ساري يبرر قرار إراحة رونالدو أمام بيريشيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

أشار مدرب ​يوفنتوس​، ​ماوريسيو ساري​ إلى أن إراحة ​كريستيانو رونالدو​ أمام ​بريشيا​ (2-0) "كان قرارًا صحيحًا".

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وصرح ساري للموقع الرسمي ليوفنتوس: "ديبالا تمتع بحرية في الخط الهجومي، وكوادرادو كان جيدًا في التأقلم، وكيليني قال أمس إنه يريد لعب الربع الأخير من المباراة، لقد بذل شهورًا من التضحيات العظيمة وهو يتحسن الآن".

وأضاف ساري حول رونالدو: "لدينا الكثير من اللاعبين الأقوياء وبالتالي هناك مواقف مختلفة يمكن تنفيذها، كان من الصواب إراحة رونالدو، ولذلك اخترنا هذا الحل التكتيكي اليوم".

وعن آرون رامسي أوضح: "رامسي يشعر أنه لاعب وسط أكثر من صانع لعب، وفي المباريات الثلاث الأخيرة بدا لي أنه يتحسن، كما يشارك أكثر في التحركات والمرحلة الدفاعية، يبدو لي أنه تغلب على المرحلة الصعبة، ويمكن أن يصل إلى مستوى عالٍ".