مينامينو: عودة اللاعبين الاساسيين ستقلص دقائق لعبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

استبعد الالماني يورغن كلوب مدرب نادي ​ليفربول​ الانجليزي لاعب الفريق الجديد ​مينامينو​ من قائمة الفريق التي خاضت لقاء ​نوريتش​ سيتي وفازت 1 - 0 .

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وأكد اللاعب أنه غير مستاء من عدم تواجده في القائمة وقال: "مع عودة بعض اللاعبين الأساسيين أعتقد أنه من الطبيعي أن يعتمد المدرب على اللاعبين الذين يثق بهم".

وأضاف: "أريد فقط التركيز على ما يمكنني القيام به وما استطيع تقديمه للنادي لكي انال ثقة المدرب في قدراتي".

يذكر ان مينامينو انتقل إلى ليفربول قادمًا من سالزبورغ النمساوي في شهر كانون الثاني الماضي.