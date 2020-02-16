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شاهد.. هدف اوزيل في مرمى نيوكاسل شارك فيه 11 لاعبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

سجل اللاعب الالماني مسعود ​اوزيل​ هدفا مميزا في مرمى نادي ​نيوكاسل​ في اللقاء الذي انتهى بفوز الغانرز 4 - 0.

وتمكن مسعود أوزيل من تسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 90.

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شبكة أوبتا العالمية للاحصائيات اكدت أن هدف أوزيل سبقه 35 تمريرة بين اللاعبين وهو أطول عدد من التمريرات في الموسم الحالي من الدوري الإنكليزي بفارق 10 تمريرات عن أي هدف آخر.

يذكر ان هدف اوزيل الذي اتى بعد فترة صيام كبيرة للاعب شارك فيه 11 لاعبًا من آرسنال بمن فيهم حارس المرمى بيرند لينو.

 

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