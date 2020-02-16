التعاون يستعيد ليندر تاوامبا قبل مواجهة الدحيل القطري في الآسيوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بقيادة المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس، ورقة رابحة بعودة المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا اليوم الأحد، للمشاركة مع زملائه في التحضيرات الميدانية لمباراة الدحيل القطري، وذلك عقب تعافيه من الإصابة التي غاب على إثرها نحو 6 أسابيع.



ومن المزمع أن يستضيف التعاون نظيره الدحيل القطري يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

Advertisements

وغاب النجم الكاميروني ليندر تاوامبا عن التعاون منذ بداية يناير الماضي على إثر الإصابة التي تعرض لها (كسر في عظمة الشظية وتمزق في أربطة الكاحل) خلال كرة مشتركة جمعته بمدافع نادي النصر عبد الله مادو، في مباراة السوبر التي حسمها أصفر الرياض.

وتغلب التعاون على الشارقة الإماراتي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، فيما تغلب الدحيل على بيرسبوليس الإيراني بثنائية نظيفة، ما وضع الفريق القطري في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن ذئاب القصيم.

وستمثل عودة تاوامبا، إضافة قوية للفريق القصيمي الذي يعتمد عليه بشكل كبير في خط الهجوم، لاسيما في ظل بحث أبناء القصيم عن الانفراد بصدارة المجموعة الثالثة والوصول إلى النقطة السادسة، في محاولة لتحقيق إنجاز بتخطي دور المجموعات.