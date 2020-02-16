أوزيل يفك صيامه بعد 301 يوماً بشباك الضحية المفضلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
فك لاعب آرسنال، مسعود أوزيل، صيامه التهديفي خلال إنتصار فريقه على نيوكاسل يونايتد 4-0 في الدوري الإنكليزي الممتاز بتسجيله الهدف الثالث للغانرز في الدقيقة 90.
وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن الهدف هو الأول لمسعود أوزيل مع آرسنال في البريميرليغ منذ نيسان 2019، وتحديدًا منذ 301 يوم موضحة أن اللاعب الألماني خاض 25 مباراة خلال تلك الفترة.
ولفتت الشبكة إلى أن نيوكاسل يونايتد يعد من أكثر الفرق التي سجل أمامها أوزيل في البريمييرليغ حيث سجل في مرماه بـ 4 أهداف.
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