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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الشباب السعودي يهاجم النصر: نادي القرنبع والجاليات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
انتقد المدير التنفيذي لنادي الشباب، خليف الهويشان، ما تردد حول قيام نادّيه باستئجار العمالة الآسيوية من أجل ملء مدرجات المباراة التي جمعت فريقه مع نظيره النصر ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.
وقال الهويشان في تصريحات صحفية، إن نادي الشباب تعرض لمحاولة إساءة بطريقة «وقحة وقذرة» من ناد يستحق أن يطلق عليه نادي «القرنبع» على حد تعبيره، في رد حاد على الجار الأصفر.
وأضاف المسؤول الشبابي: « أحضروا العمالة ليلصقوا على أنفسهم بالفعل نادي الجاليات، وتفاعل رموزهم مع ما حدث يؤكد أن لهم دور فيه، ولن أتحدث باسمهم فهو بالنسبة لي نادي الجاليات».
وكانت المباراة التي جمعت النصر والشباب وانتهت بفوز الأول، قد شهدت جدلًّا كبيرًّا بعد انتشار مقطع مصور يظهر مجموعة من العمالة الآسيوية وهي تتوافد على الحافلات لتشجيع الليوث، وهو ما اعتبرته الجماهير النصراوية «عمل مدفوع الأجر».
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