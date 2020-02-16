شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى بعد الفوز على الرجاء: عدم استقبال أهداف أهم شيء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للنادي الاسماعيلي عن سعادته وارتياحه بتحقيق الفوز اليوم بالإضافة إلى عدم استقبال أي هدف، وقال جوميز: "حققنا فوز هام على فريق كبير رغم عدم وصول الأداء للشكل المطلوب في معظم مجريات اللقاء وخاصة في الشوط الأول".

واضاف: "نجحنا في خلق أكثر من فرصة في الشوط الثاني وكنت اتمني زيادة فارق الأهداف قبل المواجهة الصعبة التي تنتظرنا في المغرب منتصف الشهر القادم".

واختتم: "نحتاج للروح التي ظهرت على لاعبي الفريق في قادم المباريات المحلية بالإضافة إلى مباراة الإياب، والتأهل سيكون هدية لجمهور الدراويش الرائع".

بالهتافات التى هزت ارجاء ملعب الإسماعيلية احتفلت الجماهير مع اللاعبين بالانتصار على الرجاء البيضاوى بهدف نظيف فى ذهاب الدور قبل النهائى للبطولة العربية.

وحرص اللاعبون على التفاعل مع الجماهير وسط أجواء مليئة بالسعادة والبهجة، التونسى الدولى فخر الدين بن يوسف ومحمد مجدى كان لهما النصيب الأكبر من التشجيع.

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وحقق الإسماعيلى فوزًا هامًا على الرجاء المغربى، بهدف نظيف دون رد أحرزه التونسى فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء فى الدقيقة 51 بالمباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

الإسماعيلى خاض المباراة بتشكيل مكون من.. حارس مرمى: محمد مجدى، خط الدفاع: محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم، خط الوسط: محمود دونجا – محمد بيومى – محمد صادق – محمد الشامى – همام طارق، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

وكان الإسماعيلي قد تأهل على حساب الاتحاد السكندري في ربع نهائي البطولة، بعدما فاز في مجموع مباراتي الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوي المغربي بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز في الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.