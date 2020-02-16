شكرا لقرائتكم كاف يعين ماندا لإدارة مباراة بيراميدز وزاناكو فى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويحل بيراميدز ضيفا على زاناكو، في الثالثة عصرا بتوقيت زامبيا يوم 1 مارس المقبل على استاد لوساكا الوطني بالعاصمة الزامبية.

ويتولى إدارة المباراة الحكم أندريا ماندا من مدغشقر، ويعاونه ليونيل حاسني من مدغشقر، وجيمس فريدريك إيميلي من سيشيل، والحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر.

وكان هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، علق على وقوع فريقه في مواجهة نادي زاناكو بطل زامبيا، مشيرًا إلى أنها ستكون مواجهة غاية في القوة خاصة وأن الفريق الزامبي يمتلك عناصرا قوية ذات خبرات كبيرة في بطولات أفريقيا.

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شدد سعيد على أن بيراميدز رغم مشاركته للمرة الأولى تاريخيا في كأس الكونفدرالية إلا أنه يدخل البطولة وعينه على التتويج باللقب القاري وتحقيق إنجاز فريد بفضل ما يمتلكه من نجوم وخبرات وإمكانيات هائلة.

مدير الكرة أضاف بأن بيراميدز كان جاهزا لمواجهة أي فريق من أنيمبا والنصر وزاناكو، ومواجهة بطل زامبيا لا تقل قوة وأهمية في ظل التطور الهائل في هذه الأندية الأفريقية، مع الوضع في الاعتبار صعوبة مواجهة تلك الأندية على ملعبها ووسط جماهيرها.

هاني سعيد شدد على أنه مع خوض الفريق المباراة الأولى في زامبيا يجب أن يتعامل اللاعبون والجهاز الفني ويستغلون خبراتهم من أجل العودة بنتيجة طيبة من الخارج تسهل من مهمة الفريق في مباراة الإياب في القاهرة، مع التأكيد على أنه في حال وصل بيراميدز لنصف النهائي سيكون في مواجهة صعبة كذلك مع المتأهل من أنيمبا وحوريا الغيني.

اختتم سعيد تصريحاته مؤكدا أن اللاعبين هدفهم تحقيق الكأس ليكون أول إنجاز وبطولة في تاريخ النادي مسجلا باسمهم بأحرف من نور.