شكرا لقرائتكم خالد الغندور مدافعا عن جمعة وحازم: فيديو اضرب يا بدرى رد طبيعى ضد إهانة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الإعلامى خالد الغندور فيديو عبد الله جمعة وحازم إمام لاعبا الزمالك والذى تمت فيه السخرية من النادى الأهلى بعبارة اضرب يا بدرى الشهيرة التى قالها المعلق التونسى الشهير عصام الشوالى فى مباراة المارد الأحمر والترجى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى قائلا :" ما فعله عبدالله جمعة وحازم إمام بعد الفوز بالسوبر الإفريقي "ميصحش".

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك :" حازم إمام عمل هذا الفيديو بناءا على محاولة وتقليل إهانة لاعبى الزمالك ولكن تفاجئنا بعد ذلك من رد الفعل القوى من المواقع المغرضة".

توج فريق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

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أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.