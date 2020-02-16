شكرا لقرائتكم مالك نادى شيفلد يونايتد: الزمالك في قلبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مالك نادى شيفلد يونايتد الإنجليزى الأمير عبد الله بن مساعد إن يعشق الزمالك من قلبه ومتابع قديم له متمنيا أن يحصد مزيد من البطولات في الفترة الفادمة.

أكد مالك نادى شيفلد يونايتد الإنجليزى أنه متابع قديم للكرة المصرية والمنتخب الوطنى موضحا أن يتمنى أن يعود التنافس فيها كما كان قديما.

كان الأمير عبد الله بين مساعد قد هنأ الزمالك بالتتويج بلقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجى التونسى في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضية في قطر.

توج فريق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

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أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.