مركز شباب ميت عقبة بطلا لكأس مصر لكرة الصالات

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جدة - عمرو شويل توج مركز شباب ميت عقبه بطلا لبطولة كأس مصر لكرة الصالات عقب تحقيق الفوز في المباراة النهائية علي البنك الاهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت بينهما علي الصالة الدولية بنادي اتحاد الشرطة . أفتح أهداف اللقاء اللاعب إسلام محمد لفريق مركز شباب ميت عقبه في الدقيقة التاسعة وأدرك محمد أحمد صالح هدف التعادل للبنك الاهلي وسجل محمد أحمد حامد الهدف الثاني لميت عقبه وأختتم أهداف اللقاء اللعب أحمد مجدي بتسجيل الهدف الثالث لميت عقبة. وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد الفولي و ميدو سلامه وعاونهما محمد سعيد وهبه رزق . Advertisements وتواجد خلال اللقاء الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات واعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام وأيمن عبد الرحمن مدرب حراس المرمي وهاني درويش اخصائي العلاج الطبيعي وعبد اللطيف امام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية وحسن الرئيس مدير فني فريق غار حراء بالدوري السعودي . وقامت سحر عبد الحق بتسليم كاس البطولة للفريق البطل ميت عقبة والميداليات الذهبية وتسلم البنك الاهلي الميداليات الفضية كما تسلم وراق الحضر الميداليات البروتزية وحصل محمد احمد صالح علي كاس الهداف برصيد ستة أهداف. الجدير بالذكر ان الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نجحت في اعادة البطولة الي النور بعد توقف دام لمدة خامسة مواسم

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