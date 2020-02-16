شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن تلقى الموافقة الأمنية على استضافة الترجى باستاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه حصل على الموافقات الأمنية من أجل إقامة مباراة الفريق الكروى الأول والترجي التونسي فى ذهاب الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها بالقاهرة يوم 28 فبراير الجارى، على استاد القاهرة وبحضور 30 ألف مشجع، ووجه رئيس القلعة البيضاء الشكر لوزير الرياضة ووزير الداخلية والأمن العام وجميع الجهات المعنية مشددا على أن القرار جاء بعيدا عن اتحاد الكرة واللجنة الخماسية التي تديره برئاسة عمرو الجنايني.

أضاف مرتضى فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى للنادى: "الجنايني يمنع الزمالك من الحصول على مستحقاته التي يرسلها الاتحاد الإفريقي بداعي الحجز على أموال النادي دون وجه حق"، وناشد رئيس النادي جماهير الزمالك المخلصة بمساندة النادي وعدم ترك الفرصة لعناصر خارجة تندس بينهم وتخرج عن النص وذلك قبل طرح تذاكر مباراة الترجي التونسي المقبلة.

وكانت الجهات الأمنية وافقت علي اقامة مباراة قمة الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة والمقرر اقامتها يوم 24 فبراير الجاري، وتلقت ادارة الأهلي والزمالك خطابات رسمية تؤكد اقامة المباراة علي ستاد القاهرة بدون حضور جماهيري.

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واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة الزمالك والترجى، ويعاون رضوان جيد كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثاني والحكم الرابع عادل زوراك جدير بالذكر أن الزمالك فاز على الترجي بثلاثية مقابل هدف في كأس السوبر الأفريقي ليتوج بلقبه الرابع.

وتترقب الجماهير المصرية والعربية المواجهة الجديدة التى ستتجمع الزمالك ضد الترجى، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما أوقعت القرعة الفريقين فى تحد جديد، حيث التقى الفريقان الجمعة الماضى فى السوبر الأفريقى ونجح الأبيض فى الفوز باللقب الرابع فى تاريخه بعد حسم المواجهة بنتيجة 3-1.

فيما حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد على اللاعبين بضرورة غلق ملف مباراة الترجى التونسى والتتويج بالسوبر الإفريقى، بداية من اليوم، الأحد، من أجل بدء الاستعداد لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى المقرر إقامتها الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبوظبى.