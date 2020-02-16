شكرا لقرائتكم مرجان: الأهلي أول ناد له قاعدة بيانات جماهيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد مرجان في تصريحات تليفزيونية، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دائماً داعم للنادي الأهلي خاصة في ملف الجماهير ، وأحب أن أوجه له شكر خاص على الإهتمام الشديد بإقامة المباراة على إستاد القاهرة ، وأيضاً الدور الكبير للسيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على التواصل الدائم معنا.
وأضاف مدير عام النادي ، أن النادي الأهلي يُعد أول نادي له قاعدة بيانات لجماهيره ، وبالفعل نجحت نجاح كبير ومميز ، ودائماً نسعى لتواجد الجماهير في كل المناسبات لأنهم الداعم الأول والأساسي لنا في كل المباريات .
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