شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الزمالك تفوق على الأهلى آخر 5 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن الزمالك تفوق على الأهلى في أخر 5 سنوات في حصد البطولات والألقاب المتنوعة.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك :" الزمالك الأكثر حصدا للبطولات على مستوى القارة أخر 5 سنوات ولا اعلم سبب التجاهل".

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تابع الغندور:" هناك من يقلل من الزمالك في الإعلام وبعض المواقع المصرية رغم التفوق الواضح على الأهلى أخر 5 مواسم".

توج فريق الزمالك بلقب السوبر الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

أخر كأس سوبر توج به الزمالك كان عام 2003 على حساب الوداد المغربى، ومن المفارقات أن الفارس الأبيض توج بالقب مرة أخرى فى العام الجارى 2020 وبعد غياب 17 عامًا، بنفس النتيجة، حيث هزم الفريق المغربى بنتيجة 3 / 1 وهى نفس النتيجة التى فاز بها اليوم على الترجى، ليحصد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.