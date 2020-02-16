شكرا لقرائتكم حسام غالى: الأهلى يجيد التعامل مع مباريات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام غالي قائد فريق الاهلى و منتخب مصر السابق و مدير الكرة لفريق الجونة الحالي أن الأحمر يحتاج الفوز ببطولة السوبر المصري المقرر لها يوم الخميس أمام الزمالك.

أوضح حسام غالي خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أبو ظبى الرياضية قائلا " الأهلي محتاج الفوز ببطولة السوبر المحلي لتكون أول بطولة له هذا الموسم خاصة وأنه يسير بشكل جيد في الدوري ولكنه لم يحسمه والفوز بالسوبر يدفع الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز ويمنحه راحة لتعويض الخسارة بخماسية في الموسم الماضي عكس الزمالك توج ببطولة منذ أيام وعنده مبرر في حالة خسارته أمام الأهلي" .

وأشار حسام غالى إلى أن الأهلي يجيد التعامل بشكل جيد مع مباريات الزمالك ولديها طابع خاص للاعبى الفريق الأحمر للظهور بشكل جيد .

Advertisements

يلتقي فريق الأهلي والزمالك في قمة كروية جديدة، عندما يلتقيان في نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

يُدير الحكم النرويجى سيفين أودفار موين، مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها الخميس المقبل، بكأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي فى الإمارات، ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".