شكرا لقرائتكم راحة 5 أيام للاعبى الاتحاد بعد التأهل فى الكأس على حساب أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى اللاعبين راحة 5 أيام على أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية الجمعة المقبل على ملاعب النادى بسموحة.

كان الإتحاد السكندرى قد تأهل لدور الثمانية بكأس مصر عقب الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر وينتظر الإتحاد الفائز من المقاولون والمصرى .

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حذر طلعت يوسف اللاعبين من الإفراط فى الأطعمة لتجنب الوزن الزائد ، مشددا أن كل كيلو زيادة يقابله 5 آلاف جنيه عقوبة .

من المنتظر ان يدخل الفريق معسكر مغلق لمده اسبوع باحد فنادق غرب الاسكندريه عقب العوده من الراحه لاستنانف مباريات الدورى حيث يوجه الاتحاد السكندرى الزمالك فى اولى مباريات الدور الثانى والمقرر لها 9 مارس المقبل .

وأبدى طلعت يوسف المدير الفنى رضاه عن المستوى الفنى والبدنى للثنائى عمر الميدانى و محمد الصباحى حاحد اهم التدعيمات الشتويه لسيد البلد موكدا ان الانسجام سيكون كلمه السر لعوده الانتصارات فى مباريات الدورى.