شكرا لقرائتكم "زيزو" لجماهير الزمالك: السوبر فى ميت عقبة وكارتيرون علمنا "الغيرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك إن ممباراة فريقه أمام الأهلى في السوبر المصرى في الإماراتى ستكون صعبة خاصة أن الفريقين ستكون عليهم نفس الضغوط الجماهيرية والمسئولية الكبيرة لإسعاد الجماهير.

أضاف "زيزو" في تصريحات تلفزيونية:" جميع اللاعبين على قدر كبير من المسئولية ويبذلون قصارى جهدهم من إجل إسعاد جماهير الزمالك ببطولة أخري مهمة بعد السوبر الأفريقي الذى توجنا به على حساب الترجى التونسي".

تابع لاعب الزمالك:" كارتيرون خلق بيننا غيرة صحية بفضل عملية التدوير" مبديا أمله أن يكون من أسباب الفوز بكأس السوبر ونرغب في اسعاد الجماهير بتحقيق أي بطولة نشارك فيهامضيفا :" أعد جماهير الزمالك بأن ينتظروا السوبر المصرى فى ميت عقبة

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وواصل زيزو: "مثل هذه المباريات تحتاج إلى استعداد ذهني أكثر من أي شيء، بسبب تقارب مستوى الفريقين وإمكانية الحسم من خلال التفاصيل الصغيرة."

ويلعب الزمالك بطل كأس مصر أمام الأهلي حامل لقب الدوري في كأس السوبر يوم الخميس المقبل، بإمارة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة