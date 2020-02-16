شكرا لقرائتكم اتفاق مع الوزير.. المصرى يلعب بالكونفدرالية على السلام أو السويس بحضور جماهيرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اجتماعا بمكتبه بإستاد القاهرة مع سمير حلبية ،رئيس مجلس إدارة النادي المصري وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالنادي المصري، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على خوض المصري مبارياته بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية بحضور جماهيري إما باستاد السلام بالقاهرة أو بإستاد الجيش بالسويس على أن يحدد النادي المصري الاستاد الذي يفضل اللعب عليه خلال الساعات القليلة المقبلة، كما أكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع أيضا على اقتراب وزارة الشباب والرياضة من البدء في أعمال تطوير ستاد المصري خلال الفترة القليلة القادمة.

من جهته وجه سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري خالص الشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد على تفهمهم التام لكافة مطالب جمهور المصري وحرصهم على إقامة مباريات المصري بالكونفيدرالية بحضور جماهيري كبير يسهم في توفير المؤازرة الجماهيرية المطلوبة لفريق المصري خلال البطولة والتي يسعى الجميع داخل بورسعيد لحصد لقبها تحقيقا لطموحات جماهير المصري العظيمة.

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كان طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى أعرب عن استيائه الشديد من الخطاب الرسمى الذى تلقته إدارة النادى من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله برفض الجهات الأمنية لإقامة مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والدوري العام وكأس مصر على ستاد الاسماعيلية.

وطالب اتحاد الكرة في خطابه النادي المصري بتحديد ملعب بديل في أسرع وقت ممكن لاستضافة مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق نهضة بركان المغربي وهي المباراة المقرر إقامتها في الأول من مارس المقبل.