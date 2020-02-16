شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: الإسماعيلي واجه أفضل فرق افريقيًا ولم نحسم التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للنادي الاسماعيلي عن سعادته وارتياحه بتحقيق الفوز اليوم بالإضافة إلى عدم استقبال أي هدف، وقال جوميز: "حققنا فوز هام على فريق كبير رغم عدم وصول الأداء للشكل المطلوب في معظم مجريات اللقاء وخاصة في الشوط الأول".

واضاف: "نجحنا في خلق أكثر من فرصة في الشوط الثاني وكنت اتمني زيادة فارق الأهداف قبل المواجهة الصعبة التي تنتظرنا في المغرب منتصف الشهر القادم".

واختتم: "نحتاج للروح التي ظهرت على لاعبي الفريق في قادم المباريات المحلية بالإضافة إلى مباراة الإياب، والتأهل سيكون هدية لجمهور الدراويش الرائع".

بالهتافات التى هزت ارجاء ملعب الإسماعيلية احتفلت الجماهير مع اللاعبين بالانتصار على الرجاء البيضاوى بهدف نظيف فى ذهاب الدور قبل النهائى للبطولة العربية.

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وحرص اللاعبون على التفاعل مع الجماهير وسط أجواء مليئة بالسعادة والبهجة، التونسى الدولى فخر الدين بن يوسف ومحمد مجدى كان لهما النصيب الأكبر من التشجيع.