شكرا لقرائتكم خبر عن راحة للاعبى الاتحاد السكندرى استعدادا لمعسكر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كان الاتحاد السكندرى قد تأهل لدور الثمانية بكأس مصر عقب الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر وينتظر الإتحاد الفائز من المقاولون والمصرى .
حذر طلعت يوسف اللاعبين من الإفراط فى الأطعمة لتجنب الوزن الزائد ، مشددا أن كل كيلو زيادة يقابله 5 آلاف جنيه عقوبة .
من المنتظر ان يدخل الفريق معسكر مغلق لمده اسبوع باحد فنادق غرب الاسكندريه عقب العوده من الراحه لاستنانف مباريات الدورى حيث يوجه الاتحاد السكندرى الزمالك فى اولى مباريات الدور الثانى والمقرر لها 9 مارس المقبل .
وأبدى طلعت يوسف المدير الفنى رضاه عن المستوى الفنى والبدنى للثنائى عمر الميدانى و محمد الصباحى حاحد اهم التدعيمات الشتويه لسيد البلد موكدا ان الانسجام سيكون كلمه السر لعوده الانتصارات فى مباريات الدورى.
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