حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 16 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 16 / 2 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، رسميًا.. الأهلي يواجه الزمالك في قمة الدوري علي ستاد القاهرة بدون جمهور رسميًا.. الأهلي يواجه الزمالك في قمة الدوري علي ستاد القاهرة بدون جمهور طاقم نرويجي يدير مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك حسام البدري يعتذر عن عدم حضور مباراة السوبر المصري بالإمارات الأمن يوافق على حضور 30 ألف مشجع في مباراة الأهلي وصن داونز بإستاد القاهرة "فيديو" على معلول: أشكر جمهور الاهلى على الثقة و علاقتى بـ"فرجانى" خارج الكرة رسميا.. إقامة مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دورى الأبطال باستاد السلام Advertisements 10 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك والترجى بدورى أبطال أفريقيا الزمالك يهزم جولدى 2 / 1 فى 50 دقيقة ودية استعدادًا للأهلى فيديو.. الإسماعيلى يهزم الرجاء بهدف "فخر" فى ذهاب نصف نهائى البطولة العربية نادي مصر يهزم دجلة 2 / 1 ويصعد لدور الـ8 لكأس مصر

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