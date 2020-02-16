شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه زاناكو الزامبى 1 مارس فى ربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن حكام وموعد مباراة، زاناكو بطل زامبيا في مواجهة نظيره نادي بيراميدز، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على زاناكو، في الثالثة عصرا بتوقيت زامبيا يوم 1 مارس المقبل على استاد لوساكا الوطني بالعاصمة الزامبية.

ويتولى إدارة المباراة الحكم أندريا ماندا من مدغشقر، ويعاونه ليونيل حاسني من مدغشقر، وجيمس فريدريك إيميلي من سيشيل، والحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر.