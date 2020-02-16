بيراميدز يواجه زاناكو الزامبى 1 مارس فى ربع نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن حكام وموعد مباراة، زاناكو بطل زامبيا في مواجهة نظيره نادي بيراميدز، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويحل بيراميدز ضيفا على زاناكو، في الثالثة عصرا بتوقيت زامبيا يوم 1 مارس المقبل على استاد لوساكا الوطني بالعاصمة الزامبية.
ويتولى إدارة المباراة الحكم أندريا ماندا من مدغشقر، ويعاونه ليونيل حاسني من مدغشقر، وجيمس فريدريك إيميلي من سيشيل، والحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر.
شدد سعيد على أن بيراميدز رغم مشاركته للمرة الأولى تاريخيا في كأس الكونفدرالية إلا أنه يدخل البطولة وعينه على التتويج باللقب القاري وتحقيق إنجاز فريد بفضل ما يمتلكه من نجوم وخبرات وإمكانيات هائلة.
مدير الكرة أضاف بأن بيراميدز كان جاهزا لمواجهة أي فريق من أنيمبا والنصر وزاناكو، ومواجهة بطل زامبيا لا تقل قوة وأهمية في ظل التطور الهائل في هذه الأندية الأفريقية، مع الوضع في الاعتبار صعوبة مواجهة تلك الأندية على ملعبها ووسط جماهيرها.
هاني سعيد شدد على أنه مع خوض الفريق المباراة الأولى في زامبيا يجب أن يتعامل اللاعبون والجهاز الفني ويستغلون خبراتهم من أجل العودة بنتيجة طيبة من الخارج تسهل من مهمة الفريق في مباراة الإياب في القاهرة، مع التأكيد على أنه في حال وصل بيراميدز لنصف النهائي سيكون في مواجهة صعبة كذلك مع المتأهل من أنيمبا وحوريا الغيني.
اختتم سعيد تصريحاته مؤكدا أن اللاعبين هدفهم تحقيق الكأس ليكون أول إنجاز وبطولة في تاريخ النادي مسجلا باسمهم بأحرف من نور.
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