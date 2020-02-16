شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينفرد بالصدارة والمقاولون يهزم الزمالك في دوري الجمهورية 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 1999، والتي شهدت أكثر من نتيجة مثيرة، كان أبرزها فوز شباب المقاولون العرب على الزمالك بهدفين مقابل هدف، كما تغلب الأهلي على نادي مصر بنتيجة 2/1، ليواصل سيطرته على قمة جدول المسابقة، وجاءت النتائج كالتالي:

حقق شباب الأهلي فوزا ثمينا على نادي مصر خارج الديار الحمراء بنتيجة 2/1، في ليواصل المارد الأحمر هيمنته على الصدارة برصيد 59 نقطة، وسجل هدفي الأهلي كل من: صالح نصر ومحمد فخري.

كما فاز شباب المقاولون على الزمالك بهدف نظيف في المباراة التى اقيمت عصر اليوم على ملعب الزمالك بميت عقبة، وأحرز هدف المقاولون، حمودة فى منتصف الشوط الاول.

واكد عبدالعزيز مصطفى زيزو المدير الفنى لفريق المقاولون عن رضاه التام عن الاداء برغم ان الحكم "عدى" الذى ادار المباراة باقتدار بحسب وجهة نظره، قام بطرد اللاعب احمد خالد قبل نهاية اللقاء بربع ساعة الا ان الفريق تماسك وحافظ على الفوز.

وقام محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون بتهنئة الجهاز واللاعبين عقب اللقاء مباشرة ويعتبر هذا الفوز هو الثانى من ثلاث مباريات خاضها شباب المقاولون تحت قيادة زيزو وكان الفريق قد تعادل في المباراة الثالثة.

Advertisements

ويقود المقاولون جهاز فني مكون من: عبدالعزيز مصطفى زيزو مدير فنى واحمد كمونة مدرب وابراهيم عبدالجواد مدرب حراس مرمى وهانى عدلى ادارى واحمد حسام اصابات ملاعب.

وحقق فريق الشباب بنادى إنبى تحت 20 سنة، فوزاََ غالياََ خارج أرضه على نظيره المصرى بهدف دون رد ، فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم على ملاعب النادى المصرى.

سجل هدف إنبى الوحيد اللاعب أحمد قاسم فى الدقيقة السادسة من الشوط الأول ، بعد متابعة من تصويبة رائعة لاعب محمود رأفت .

شهدت المباراة تألق مميز للاعبين عمر مسعد ومصطفى ياسر "شكشك" وحسن زكريا واحمد قاسم ومحمود رأفت وحسام عادل وعبد المعطى محمد .

ويحتل فريق إنبي المركز الثاني برصيد 52 نقطة، ويتواجد طلائع الجيش في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، ويتساوى معه الإسماعيلي صاحب المركز الرابع ولكن بفارق الأهداف، ويأتي سموحة في المركز الخامس برصيد 40 نقطة.