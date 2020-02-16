شكرا لقرائتكم خبر عن أشيك 5 مدربين في الدوري المصري..فايلر ينافس كارتيرون على لقب "نمبر وان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الايجيبشن ليج تعددت أشكال الإثارة والمتعة داخل المستطيل الأخضر وخارجه، ورغم أن النادي الأهلي، استطاع أن يبتعد بصدارة البطولة بعدما حصد 45 نقطة من 15 فوز متتالي، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، كأقوى خط هجوم بعدم سجل لاعبوه 43 هدفاً حتى الآن، وأقوى خط دفاع حيث لم تستقبل شباكه سوى ثلاثة أهداف، إلا أن الإثارة مازالت حاضرة بقوة في الدوري العام.

5 خواجات تباينوا في النتائج والأداء مع الفرق التي تولوا مسئوليتها في الايجيبشن ليج إلا أن الشياكة والأناقة بقيت هي السمة المشتركة بينهم جميعاً وتنافسوا فيها على جذب انتباه الجماهير.

كارتيرون

المدير الفني لنادي الزمالك، والذي استطاع أن يدون اسمه في سجلات شرف القلعة البيضاء بعدما حصد مؤخراً بطولة كأس السوبر الأفريقي، والذي غاب عن الزمالك 17 عاماً منذ التتويج في 2003، وكان الزمالك قد فاز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في كأس السوبر الأفريقي، أما في الدوري المصري استطاع كارتيرون أن يتقدم بالزمالك إلى المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 31 نقطة، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين لخطف المركز الثاني من المقاولون العرب.



كارتيرون مدرب الزمالك



كارتيرون



مدرب الزمالك

رينية فايلر

المدير الفني للنادي الأهلي، والذي استطاع أن يجدد الآمال لعشاق القلعة الحمراء، الذين رأوا فيه خليفة مانويل جوزية الأسطورة البرتغالية الذي حصد العديد من الألقاب مع الفريق، ومازالت الجماهير تحلم باستعادة المجد الأفريقي تحت قيادة السويسري.



رينيه فايلر

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فايلر



مدرب الاهلي

أنتي شاشيتش

أنتي شاشيتش، هو المدير الفني السابق لمنتخب كرواتيا، والحالي مع فريق بيراميدز، وتحت قيادته ارتقى بيراميدز لدخول المربع الذهبي محتلاً المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة.



.. أنتي شاشيتش



مدرب بيراميدز

بيدرو بارني

تولى بارني مسسئولية الجونة في ظروف صعبة، بعد بداية متعثرة للفريق الساحلي في بداية الموسم، والآن يحتل فريق الجونة المركز الـ 12 في جدول المسابقة برصيد 19 نقطة.



بيدرو



مدرب الجونة

جوميز

يتولى جوميز مسئولية الإدارة الفنية للنادي الاسماعيلي، والذي يحتل المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 21 نقطة.



جوميز مدرب الاسماعيلي