الزمالك يعلن انتهاء أزمة "ملعب الترجي" وعدد الحضور الجماهيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن مباراة الترجي التونسي، ستقام على ستاد القاهرة.

ويستضيف الزمالك فريق الترجي، يوم الجمعة 28 فبراير الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتقد مرتضى في تصريحات عبر فيديو لصفحته على "يوتيوب"، طلب النادي الأهلي اللعب على ستاد القاهرة.

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وأضاف: "الأهلي قال إنه يملك ستاد السلام، لماذا الآن يطلب اللعب على ستاد القاهرة؟"

ويلتقي الأهلي أمام صنداونز يوم السبت 29 فبراير في ربع نهائي دوري الأبطال.

وقدم مرتضى الشكر لكافة الأجهزة بعد اجتماعه مع وزير الرياضة يوم السبت، حتى إصدار القرار مساء اليوم الأحد.

وفاز الزمالك على الترجي التونسي في السوبر الأفريقي، يوم الجمعة الماضي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما في قطر.