بعد اجتماع وزير الرياضة.. المصري يتوصل لحل أزمة ملعب الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

توصل مجلس إدارة نادي المصري لحل أزمة إقامة مباريات المصري في الكونفدرالية، بعد الاجتماع الذي حضره سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري وأشرف صبحي وزير الرياضة.

واسفر الاجتماع على إقامة مباريات المصري بالكونفيدرالية إما على ستاد السلام بالقاهرة أو على ستاد الجيش بالسويس بحضور جماهيري، والوزارة تعلن بدء تطوير ستاد المصري خلال الفترة القليلة المقبلة.

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وكان فريق المصري يخوض مواجهاته بالكونفدرالية على ملعب الإسكندرية، ولكنه بعد الوصول لدور الثمانية طلب اللعب على ستاد الإسماعيلية بحضور 15 ألف متفرج.

من جانبه رفضت الجهات الأمنية طلب نادي المصري، ومنحته حق اللعب على ستاد الإسكندرية بحضور ألف متفرج فقط الأمر الذي قابله نادي المصري بالرفض ليلجأ إلى اتفاق مع نادي نهضة بركان الذي سيواجهه في الجولة المقبلة بالكونفدرالية يقضى بإقامة مباراتي الذهاب والإياب في المغرب.

ومن جانبه عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اجتماعا بمكتبه سمير حلبية ، رئيس المصري، ليتفق الطرفين على لعب المصري مبارياته بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية بحضور جماهيري إما باستاد السلام بالقاهرة أو باستاد الجيش بالسويس على أن يحدد النادي المصري الاستاد الذي يفضل اللعب عليه خلال الساعات القليلة المقبلة.