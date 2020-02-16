إسماعيل يوسف: كنت أتمنى ضم ديانج للزمالك قبل انتقاله إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه كان يتمنى ضم اللاعب أليو ديانج، لاعب الأهلي الحالي إلى القلعة البيضاء.
وردًا على سؤال، من اللاعب الذي كنت تتمنى ضمه للزمالك قبل الأهلي؟، قال إسماعيل يوسف: "أليو ديانج".
وعدّد نجم الزمالك السابق مميزات ديانج: "لاعب جيد وصغير في السن"، مشيرًا إلى أنه يلعب في نفس مركزه.
وضم الأهلي اللاعب المالي أليو ديانج قادما من مولودية الجزائر خلال انتقالات الصيف الماضية.
وأكمل "تيجانا": "لا أجد لاعب مصري حاليا انضم للأهلي وكنت أتمناه في الزمالك".
وردًا على سؤال: "هل تمنيت ضم محمد مجدي أفشة للزمالك"، قال: "ولا حتى مجدي أفشة".
وانضم أفشة للنادي الاهلي خلال الصيف قادما من بيراميدز.
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