ماركا: سيميوني منزعج بسبب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، يشعر بالانزعاج بسبب مستوى الجانب الأيسر لفريقه قبل مباراة ليفربول.

ويستعد فريق العاصمة الإسبانية لاستقبال ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا في النسخة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل ضمن ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سيميوني غير راضي عن أداء ظهيره رينان لودي خلال مباراة فالنسيا الأخيرة بالدوري الأمر الذي جعل المدير الفني الأرجنتيني يسحب لاعبه البرازيلي.

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وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن سيميوني أمامه عدة حلول لسد ثغرة الجانب الأيسر أمام محمد صلاح حيث سيكون الخيار الأول الدفع بساؤول نيجيز أما الحل الثاني هو استمرار الدفع رينان لودي والذي يميل للجانب الهجومي على أن يتحمل لاعب وسط الفريق كوكي الأمور الدفاعية.

ويمر صلاح بفترة رائعة رفقة ليفربول حيث يتصدر ترتيب هدافي "الريدز" هذا الموسم في مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدف حيث يبتعد عن القمة بفارق ثلاثة أهداف فقط والذي يتصدره النجم الإنجليزي جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

أتلتيكو مدريد يعاني على الصعيد المحلي حيث يحتل "الروخيبلانكوس" الترتيب الرابع برصيد 40 نقطة، في المقابل يتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة.