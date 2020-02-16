الزمالك يطمئن على البدلاء بفوز في 50 دقيقة على جولدي قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365

حقق الزمالك الفوز على جولدي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة في ميت عقبة، واستمرت لمدة 50 دقيقة فقط.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من؛ محمود عبدالرحيم "جنش" في حراسة المرمى ومحمد عبدالسلام وأحمد عيد ومحمد عنتر وإسلام جابر في خط الدفاع ومصطفى فتحي وامام عاشور ومحمد حسن وشيكابالا في خط الوسط وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد في خط الهجوم.

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واكتفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك باللعب 50 دقيقة وذلك قبل السفر غدًا لمواجهة الأهلي المنتظر في كأس السوبر بالإمارات الخميس المقبل.

وأحرز كاسونجو الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 17 من الشوط الأول، بعد عرضية من شيكابالا استقبلها مصطفي فتحي ثم مررها لامام عاشور، وبعدها مررها لكاسونجو في منطقة الجزاء ليسددها علي يسار حارس جولدي.

وعزز مصطفي فتحي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 28 من تسديدة من الجانب الايسر، قام خلالها بخداع الحارس لتسكن الشباك، في حين سجل لجولدي مقدشيو في الدقيقة 37.