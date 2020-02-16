معلول: لا توجد استعدادات خاصة لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر في فريق الأهلي، أنه لا يوجد أي استعداد خاص لمباراة القمة أمام الزمالك والتي من المقرر أن تقام يوم الخميس المقبل ببطولة السوبر المصري.

وأضاف معلول في تصريحات عبر شاشة "أبو ظبي الرياضية" اليوم الأحد :"السوبر مع الزمالك له طعم خاص عند جميع لاعبي الأهلي، لكن لا يوجد أي استعداد خاص لمواجهة الزمالك".

وتابع :"الاستعدادات واحدة أمام جميع الفرق، صحيح أن المباراة المقبلة الفوز بها يعني التتويج ببطولة لكن جميع مبارياتنا أمام الفرق الأخرى بطولة".

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ووجه معلول رسالة لجماهير الأهلي خلال تصريحاته :"أشكر جماهير الأهلي، أمتلك العزيمة على تقديم الأفضل".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مرتين خلال الشهر الحالي حيث ستقام المباراة الأولى بالإمارات يوم الخميس المقبل ثم 24 في إطار الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع ببطولة الدوري.

ويُعد الأهلي حامل آخر لقب لكأس السوبر المصري عقب الفوز على غريمه الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.