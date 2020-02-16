فخرالدين بن يوسف: لا يزال أمام الإسماعيلي شوط ثانٍ في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال التونسي فخرالدين بن يوسف، لاعب الإسماعيلي، إن فريقه قدم مباراة قوية أمام الرجاء المغربي وخرج بنتيجة إيجابية، واللاعبون لم يخيبوا ظن الجماهير التي حضرت المباراة.

وحقق الإسماعيلي فوزًا صعبًا على ضيفة الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد بذهاب نصف نهائي البطولة العربية "كأس محمد السادس" على ستاد الإسماعيلية.

وقال بن يوسف في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية: "لم نخيب ظن الجماهير، حققنا انتصارًا كبيرًا أمام فريق بحجم الرجاء، وأشكر الجميع من لاعبين وجهاز فني وجماهير".

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وأضاف، أن الإسماعيلي درس فريق الرجاء جيدًا قبل مواجهة الذهاب، لافتًا إلى أنه يشكر الكل على تطبيق الأداء المطلوب منهم.

وتابع: "لا يزال أمام الإسماعيلي شوط ثانٍ في المغرب ويجب التحضير له جيدًا".

وأتم مهاجم الإسماعيلي تصريحاته: "الرجاء المغربي فريق كبير ويلعب على العديد من الألقاب، ولديه جمهور كبير، وإن شاء الله نقدم مباراة كبيرة هناك".