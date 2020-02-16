كاف ينفي لمصراوي استضافة رواندا لنهائي الأبطال.. ويكشف معايير الاختيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأن باب التقدم لاستضافة نهائي دوري الأبطال لهذا الموسم 2019-2020 فتح مؤخرًا، موضحًا أن المدينة التي ستحصل على حق التنظيم ستحقق عوائد بشكل مشابه بطولة أمم إفريقيا.

وأوضح مصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" ردًا على ما أشيع حول اقتراب العاصمة الرواندية كيجالي من استضافة نهائي البطولة، قائلًا: "لقد لاحظت أن هناك تقارير متداولة حول تواجد الرئيس أحمد في رواندا من أجل ملعب نهائي دوري الأبطال، وهذا غير صحيح."

وتابع: "هو تواجد هناك من أجل أعمل أخرى ليس لها علاقة بملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومهمة تحديد الملعب الذي سيستضيف النهائي تم اسنادها إلى لجنة مختصة بهذا الأمر خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد في المغرب مؤخرًا."

وأضاف: "لقد قام الاتحاد الإفريقي بفتح باب التقدم من جانب المدن الراغبة في استضافة نهائي دوري الأبطال، والكونفدرالية، لذا دعونا نتوقف عن الحديث بشأن المدينة التي ستستضيف النهائي حتى تنتهي اللجنة من عملها."

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وكشف مصدر آخر في تصريحاته لـ"الخليج 365"، عن المعايير التي سيتم العمل بها من أجل الفوز، الفوز بحق التنظيم حيث قال: "سيتقدم الاتحاد المحلي بطلب استضافة مباراة نهائي البطولة، وبعد ذلك يتم دراسة العروض المقدمة والإمكانات التي يمكن توفيرها لتحديد الخيار الأفضل."

وتابع: "بالطبع سيكون هناك عائد بالنسبة للبلد الحاصل على حق استضافة البطولة بشكل يشبه أسلوب توزيع العوائد في بطولة أمم إفريقيا مثلًا"، حيث يحصل البلد المنظم لأمم إفريقيا على 20% من العائد التي تحققه البطولة وفقًا للائحتها الرسمية.

وكشف الخليج 365 في وقت سابق عن الخطوط العريضة التي سيتم بناء عليها اختيار الاستاد المستضيف للنهائي في دوري الأبطال والكونفدرالية وذلك من خلال عدة شروط.

كما أوضح مصدر أن ستاد القاهرة - على الأرجح - لن يكون من بين الملاعب المرشحة لاستضافة نهائي دوري الأبطال.

وينافس الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمرحلة ربع النهائي، حيث سيواجه الزمالك بطل السوبر الإفريقي، حامل لقب البطولة في أخر موسمين الترجي الرياضي التونسي، وفي الجانب الأخر سيكرر الأهلي ربع النهائي الماضي بمواجهة ثأرية أمام صنداونز.