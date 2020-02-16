الخليج 365 يكشف.. لماذا سيتغيب البدري عن حضور السوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

اعتذر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني عن عدم حضور مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، في السوبر المصري، يوم الخميس المقبل، والمقرر في الإمارات.

وعلم الخليج 365، أن البدري قرر عدم السفر للإمارات لحضور المباراة لرفع الضغط عن اللاعبين، وعدم وضع عبء عليهم، في ظل حساسية المباراة.

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وسيتواجد البدري في ملعب بتروسبورت، يوم الإثنين، لحضور مباراة طلائع الجيش ومصر للمقاصة، المقررة في تمام الخامسة مساءً.

كما سيتواجد البدري في مباراتي الأهلي والزمالك في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الزمالك منافسه الترجي التونسي يوم الجمعة 28 فبراير، فيما يواجه الأهلي فريق صنداونز الجنوب أفريقيا السبت 29 فبراير.