راحة سلبية للاعبي الإسماعيلي بعد مباراة الرجاء المغربي

منح الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الإسماعيلي لاعبي الفريق راحة سلبية غداً الإثنين عقب الفوز اليوم الأحد على نظيره الرجاء المغربي. الأحد على نظيره الرجاء المغربي. وحقق الإسماعيلي الفوز على الرجاء المغربي بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية. رد سجله فخر الدين بن يوسف في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية. ويستعد الدراويش بداية من يوم الثلاثاء المقبل لمواجهة بيراميدز في دور 16 ببطولة كأس مصر.

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