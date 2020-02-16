وزير الرياضة يحدد ملعب المصري بالكونفدرالية.. وبدء تطوير الاستاد

عقد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا بمكتبه باستاد القاهرة مع الأستاذ سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالنادي المصري، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على لعب المصري مبارياته بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية بحضور جماهيري إما باستاد السلام بالقاهرة أو باستاد الجيش بالسويس على

أن يحدد النادي المصري الاستاد الذي يفضل اللعب عليه خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما أكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع أيضا على اقتراب وزارة الشباب والرياضة من البدء في أعمال تطوير ستاد المصري خلال الفترة القليلة القادمة.

من جهته وجه الأستاذ سمير

حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري خالص الشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق ووزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد على تفهمهم التام لكافة مطالب جمهور المصري وحرصهم على إقامة مباريات المصري بالكونفيدرالية بحضور جماهيري كبير يسهم في توفير المؤازرة الجماهيرية المطلوبة لفريق المصري خلال البطولة والتي يسعى الجميع داخل بورسعيد لحصد لقبها تحقيقا لطموحات جماهير المصري العظيمة.