سلة سموحة 14 سنة تهزم الاتحاد في كأس الإسكندرية

حقق فريق كرة السلة بنادي سموحة مواليد تحت 14 سنة بنين بقيادة أحمد كامل مدرب الفريق أول فوز له في بطولة كأس الإسكندرية والتي إستحدثتها المنطقة لزيادة الإحتكاك للفرق في تجربة رائدة وجديدة وبمشاركة 23 فريق وهو عدد غير مسبوق.

ونص نظام البطولة علي تصنيف الفرق إلي مستويات وإذا تقابل فريق من المستوي الأول مع نظيره من المستوي الثاني يحصل الفريق الأخير علي عدة نقاط يبدأ بها المباراة من أجل زيادة قوة المنافسه وتقريب المستويات.

وتم تطبيق هذا النظام علي فريق سموحة والذي تم تصنيفه كمستوي أول ليبدأ المباراة خاسرا 0/5 لصالح نظيره الاتحاد (أ) ليصول ويجول الفريق ويقدم أحد أجمل عروضه بقيادة أحمد كامل الذي أدار اللقاء ببراعة ويستطيع الفريق تحويل تأخره إلي مكسب كبير 54/45.

يذكر أن فرق سموحة هو بطل الإسكندرية درع كما صعد إلي الدور قبل النهائي في بطولة الجمهورية بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة في الدور التمهيدي.

وتضم قائمة الفريق النجوم: يحيي مصطفي كاكا ومهند شريف ويوسف بكر وسمير منسي ومروان تامر وجمال عصام وعمرو طلبه وبسام شريف وعبد الله حجاج ومحمد هشام وآدم ممدوح وعمر وهدان ومحمد كشك ومازن مصطفي ومالك محمد ومصطفي صبحي وأحمد ابو كيله وكريم عبد العزيز. بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن أحمد كامل مدرب عمرو محمد عبد الحليم مساعد مدرب والدكتور محمد صالح طبيب طارق أحمد طولان مخطط الأحمال البدنية تحت إشراف طارق وصفي المدير الفني لقطاع الناشئين أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة أيمن المطراوي رئيس جهاز كرة السلة.