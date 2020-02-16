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مدرب الإسماعيلي: التأهل لنهائي البطولة العربية سيكون هدية للجماهير

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أعرب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي عن سعادته وارتياحه بتحقيق الفوز اليوم على الرجاء في البطولة العربية بالإضافة إلى عدم استقبال أي هدف.
وقال جوميز "حققنا فوز مهم

على فريق كبير رغم عدم وصول الأداء للشكل المطلوب في معظم مجريات اللقاء وخاصة في الشوط الأول." وأضاف "نجحنا في خلق أكثر من فرصة في الشوط الثاني وكنت اتمني زيادة فارق الأهداف قبل المواجهة الصعبة التي تنتظرنا في المغرب منتصف الشهر القادم " واختتم "نحتاج للروح التي ظهرت على لاعبي الفريق في قادم المباريات المحلية بالإضافة إلى مباراة الإياب، والتأهل سيكون هدية لجمهور الدراويش الرائع".
 
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