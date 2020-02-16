أعرب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي عن سعادته وارتياحه بتحقيق الفوز اليوم على الرجاء في البطولة العربية بالإضافة إلى عدم استقبال أي هدف.
وقال جوميز "حققنا فوز مهم
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الإسماعيلي: التأهل لنهائي البطولة العربية سيكون هدية للجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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