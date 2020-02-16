أهلي 99 يفوز على إف سي مصر بدوري الجمهورية للشباب

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ١٩٩٩، على مضيفه إف سي مصر، بهدفين لهدف، اليوم الأحد، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن الجولة الـ٢٤ من دوري الجمهورية للشباب.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: مصطفى شوبير. الدفاع: فارس طارق – عادل زينهم «دودو» – محمد ناصر – مصطفى إلياس. الوسط: أحمد السيد – عبدالرحمن أشرف «مانو» – محمد فخري – محمد شكري –

صالح نصر. الهجوم: فهد جمعة.وفي الشوط الثاني شارك زياد طارق بدلًا من صالح نصر، وأحمد الشامي بدلًا من فهد جمعة، وعلي الملواني بدلًا من محمد شكري.افتتح صالح نصر التسجيل للأهلي في الدقيقة ٢٧، وأضاف محمد فخري الهدف الثاني في الدقيقة ٨٣، قبل أن يقلص إف سي مصر الفارق بهدف في الثواني الأخيرة من المباراة. بهذا الفوز رفع شباب الأهلي رصيده إلى ٥٩ نقطة، جمعها من الفوز في ١٨ مباراة، والتعادل في خمس مباريات، وهزيمة واحدة، مسجلًا ٥٩ هدفًا، بينما تلقت شباكه ١٦ هدفًا، ليظل متربعًا على صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه إنبي.ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي كلًّا من: عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا عامًّا، وأحمد يونس مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًّا، وأحمد أبوعبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.