بيراميدز يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي في الكأس

واصل فريق نادي بيراميدز تدريباته القوية، اليوم بالملعب الفرعي للدفاع الجوي استعداداً لموقعة الإسماعيلي في كأس مصر والمقرر لها يوم ٢١ فبراير الجاري على استاد الإسكندرية في دور الستة عشرللبطولة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية.
وخاض اللاعبون تدريباتهم تحت قيادة المدير الفني أنتي تشاتشيتش ووسط روح معنوية مرتفعة من جميع اللاعبين، خاصة بعد الفوز الأخير على المقاولون العرب في الدوري.
وقرر تشاتشيتش الاكتفاء بالتدريبات اليومية بملعب الدفاع الجوي دون خوض مباراة ودية، على أن يختار قائمته عقب مران الخميس ويتوجه الفريق بعدها إلى الإسكندرية للمبيت بها حتى موعد اللقاء المقرر له مساء الجمعة.
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