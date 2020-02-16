هيثم شعبان: مباراة الزرقا ستكون "ردة فعل قوية" لسيراميكا كليوباترا

أكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، صعوبة مواجهة فريقه المقبلة، التي ستقام في الثانية والنصف عصر غد الاثنين، أمام الزرقا على ملعب رأس البر، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر لمجموعة القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية.
وقال شعبان، إن مواجهة الزرقا تأتي بعد خسارة الفريق اللقاء الماضي أمام بتروجت، بالإضافةإلى رغبة فريق الزرقا في جمع أي عدد من النقاط الفترة المقبلة، للحفاظ على أماله في البقاء بدوري الدرجة الثانية. وأضاف المدير الفني: "تعاملنا مع مباراة الزرقا بشكل سريع، أغلقنا ملف الخسارة أمام بتروجت، وعملنا الفترة الماضية على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أمام الفريق البترولي، ووضعنا نقاط القوة والضعف في منافس الغد، اللقاء سيكون ردة فعل قوية لفريقنا متصدر جدول الترتيب، بعد خسارة غير مباراة بتروجت غير المتوقعة، سنقاتل لتكون المباراة ردة فعل قوية لنا". وأردف قائلا: "نسعى لاستعادة ذاكرة الانتصارات سريعا، نخوض لقاء الزرقا وكل اللقاءات المقبلة على أنها نهائي كأس، سوف نقاتل من أجل حصد النقاط الثلاث، نمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وقادرون على تحقيق الانتصار في لقاء الغد"
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