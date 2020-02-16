شاهد.. أزمة في لقاء الزمالك وسبورتنج بدوري سوبر السلة

نشبت ازمة خلال لقاء الزمالك وسبورتنج في المباراة التي تجمع بينهم الان ضمن منافسات الجولة الأخيرة في دوريسوبر السلة.
وتوقفت مباراة الزمالك وسبورتنج بدوري السوبر بسبب انقطاع الكهرباء داخل صالة نادي الزمالك.
وعلي الجانب الآخر حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الأهلي الفوز على نظيره مصر للتأمين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة في دوري
وهزم الأهلي نظيره مصر للتأمين بنتيجة 76 - 54. وتصدر الأهلي مؤقتاً بطولة دوري سوبر السلة منتظر الفائز من لقاء الاتحاد والسكندري لحسم الصدراة في حالة فوز زعيم الثغر يتصدر الدوري بينما في حالة فوز الجزيرة يحتل الأهلي الصدارة.
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