أرسنال يضرب نيوكاسل برباعية بالدوري الإنجليزي

حقق فريق أرسنال فوزًا عريضًا على نظيره نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب الإماراتن في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من الدوري الإنجليزي.

رباعية أرسنال جاءت عن طريق كل من أوباميانج وبيبي وأوزيل ولاكازيت في الدقائق 54، 57، 90، 95 على نحو الترتيب.

ونجح أرسنال في كسر سلسلة النتائج السيئة التي مرت بالفريق الفترة الأخيرة إذ أن آخر انتصار للفريق كان في الجولة الواحدة والعشرين أمام مانشستر يونايتد، ليتعادل بعد ذلك في أربع مباريات متتالية.

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ويواصل أرسنال فرض هيمنته في مبارياته أمام نيوكاسل يونايتد إذ أنه

حقق 13 انتصارًا من أصل 14 مباراة تقابل الفريقين فيها.

الالماني مسعود اوزيل عاود التهديف مع ارسنال بالدوري الإنجليزي بعد غياب 301 يوم لم يسجل أي هدف رفقة الجانرز.

ويحتل أرسنال المركز العاشر بترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم حتى الأن برصيد 34 نقطة، في حين يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة، فيما ينفدر ليفربول بصدارة البريميرليج برصيد 76 نقطة.