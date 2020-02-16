عقوبة مانشستر سيتي توصد الباب أمام احتمالية التعاقد مع ميسي

تطايرت آمال فريق مانشستر سيتي في التعاقد، مع أهم وأفضل لاعبي العالم “ليونيل ميسي”، وهذا عقب العقوبة “المُغلظة” التي فرضها الاتحاد الأوروبي، على الفريق السماوي.

وتعرض السكاي بلو إلى عقوبة بالحرمان من اللعب لمدة عامين في البطولات الأوروبية، وهذا نتيجة مخالفة بنود اللعب المادي النظيف.

وكان لا يخفى على الكثيرين سعي الإدارة المانشستراوية، إلى التعاقد مع نجم برشلونة، في حالة ما قرر الرحيل عن البلاوجرانا، بنهاية الموسم الحالي.

وتحدثت بعض المصارد الإسبانية، عن عدم رضا البولجا عن الطريقة التي تدير بها إدارة الفريق الكتلوني حاليًا النادي، لذلك هو يفكر في تفعيل البند في عقده، والذي يمنحه حق الرحيل المجاني بنهاية كل موسم.

وفي حالة إصرار ليو على قراره، ستكون فرصة غريم السيتي وجاره مانشستر يونايتد سانحة، للتعاقد معه، وفق ما نشرته صحيفة “ذا صن” التي أكدت اهتمام الرئيس التنفيذي للشياطين الحمر “إد وودوارد” بجلب صاحب الست كرات ذهبية.