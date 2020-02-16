فتاة نروِيجية تتهم باباكار سار باغتصابها بمساعدة مدربه سولشاير

روت فتاة نرويجية رفضت الإفصاح عن هويتها أن “أولي جونار سولشاير” المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد غير مؤهل لقيادة الفريق الإنجليزي، لإنعدام القيم والمبادئ الادارية سواء للأشخاص او المؤسسات التي يشرف عليها المدرب النرويجي.

وأوضحت الفتاة ” انا لا اشير إلى المرحلة السيئة التي يمر بها الفريق تحت قيادة سولشاير بل انا لا تهتم بكرة القدم من الاساس، ولكن بسبب تعرضي للإغتصاب على يد لاعبه السابق اثناء توليه مهمة تدريب فريق “مولده النرويجي“.

وذكرت ان اللاعب الذي اغتصبها هو السنغالي “باباكار سار”، وهذه ليست المرة الأولى التي يفعلها بل كان اللاعب متهم بإرتكاب ثلاث عمليات اغتصاب من قبل، ورغم ذلك كان سولشاير يشركه بإنتظام في جميع المباريات بشكل مثير للجدل.

ووافقت الفتاة على الاجتماع في مكاتب “جون كريستيان إلدن”، أحد أشهر المحامين في النرويج، من اجل مقاضاة اللاعب السنغالي الهارب والمدرب النرويجي الذي كان على علم بهذه الواقعة ولم يتخذ اي اجراء تجاه “باباكار سار”.

وتعتبر هذه هي أول مقابلة إعلامية لها بعد هذه الواقعة، وذكرت انها قضت معظم الوقت تتعافى من اصابتها بعدة اضطرابات بعد هذه العملية الشنيعة، وهو ما تسبب في تأخر اعلانها ذلك.